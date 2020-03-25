Крупный пожар в деревне Тверстянка Тверской области тушили с вертолета

Управление МЧС по Тверской области сообщило подробности пожара в Вышневолоцком городском округе. Причиной возгорания стала ветхость печной трубы в бане на одном из участков деревни Тверстянка. Всего загорелось пять дачных строений и шесть бесхозных.

К тушению был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России. В общей сложности осуществлено пять сбросов воды с воздуха. В 17.36 объявлена локализация пожара на площади 320 кв. м. Всего в ликвидации пожара приняли участие более 40 человек и 14 единиц техники, пишут Тверские ведомости.

Накануне в Ижевске (Удмуртская Республика) из больницы выписали пятерых человек, которые пострадали при пожаре в многоквартирном доме в поселке Игра. На лечении остаются еще трое пострадавших.