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Пятерых пострадавших в крупном пожаре в Удмуртии выписали из больницы

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В Ижевске (Удмуртская Республика) из больницы выписали пятерых человек, которые пострадали при пожаре в многоквартирном доме в поселке Игра. На лечении остаются еще трое пострадавших, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Состояние у двоих пациентов удовлетворительное, у одного — средней степени тяжести. Дети все выписаны», — цитирует министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака ИА «Сусанин».

Возгорание произошло 8 марта в поселке Игра, ему был присвоен второй уровень сложности. Огонь повредил восемь из 12 квартир, которые находились во втором и третьем подъездах. Площадь пожара составила 250 кв. м.

В результате инцидента погибли три человека, в том числе ребенок. Еще девять пострадали, восемь из них были перевезены на вертолете в Республиканскую клиническую больницу в Ижевске. Власти Удмуртии ввели режим ЧС.

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