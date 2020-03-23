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Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Саратове

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В Саратове при пожаре в многоквартирном доме в Кировском районе погибли два человека. По факту произошедшего СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщили ИА «Взгляд-инфо» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар возник утром 23 марта в квартире девятиэтажного дома на Геофизической улице. На площади 5 кв. м горели вещи.

Во время тушения спасатели обнаружили и эвакуировали двух человек. Несмотря на помощь медиков, пострадавшие скончались.

По информации регионального СУ СКР, погибли 53-летний хозяин квартиры и его 54-летняя сожительница. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

22 марта крупный пожар произошел в частном доме в Челябинской области. Возгорание заметила местная жительница. Вместе со своей знакомой она выбила окна и вытащила из задымленного помещения мать и сына, мальчика 2019 года рождения. Они вместе спали на диване. Спасти двухлетнюю девочку женщины не смогли.

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