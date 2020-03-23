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Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Челябинской области

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Крупный пожар произошел в частном доме в поселке Зингейка Агаповского района Челябинской области. Погибла двухлетняя девочка. Ее мать и годовалого брата удалось спасти.

Как пишет сайт «Первого областного» со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия случилась днем 22 марта. Дым заметила жительница соседнего дома. Со своей знакомой она попыталась попасть в дом через дверь, но не смогла, потому что та была заперта. Тогда женщины решили выбить окна. Им удалось вытащить из задымленного помещения мать и сына, мальчика 2019 года рождения. Они вместе спали на диване. Спасти двухлетнюю девочку женщины не смогли.

Позже к месту пожара прибыли добровольцы из поселка Светлогорск, а затем и сотрудники местной пожарно-спасательной части. Однако к этому времени пламя полностью охватило дом, кровля частично обрушилась. Площадь открытого горения составила 48 кв. м.

В ведомстве отметили, что семья состояла на учете в органах социальной защиты. Поэтому в 2019 году в доме, где она проживала, установили пожарные извещатели. Однако сигнал женщину не разбудил. Установлено, что она находилась в сильном алкогольном опьянении. Причины возгорания установит испытательная пожарная лаборатория.

21 марта сообщалось о крупном пожаре в частном доме в Самаре. Сгорели дом с мансардой, погибли три человека.

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