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Дело возбудили по факту гибели четырех человек на пожаре в Симферополе

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В Симферополе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

По ее словам, точная причина возгорания и его источник устанавливаются. Назначен ряд необходимых экспертиз, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, пишет ИА «Крыминформ».

Возгорание произошло 17 марта в пристройке к частному дому. Было установлено, что на нее выходили дверь и окна дома. Из-за задымления выход из жилого помещения оказался заблокирован.

Во время тушения были обнаружены тела 60-летней женщины, 62-летнего мужчины и двух их внучек 18 и 20 лет. Они погибли от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

20 марта сообщалось, что в Сочи суд вынес приговор владельцу и арендатору кафе-шашлычной, в котором летом 2018 года при пожаре погибли 11 человек. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности.

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