Виновных в гибели людей на пожаре в кафе-самострое осудили в Сочи

В Сочи суд вынес приговор владельцу и арендатору кафе-шашлычной, в котором летом 2018 года при пожаре погибли 11 человек. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю, установлено, что здание кафе было незаконно возведено в период с 2010 по 2013 год Анатолием Гормаковым. При этом он не обеспечил постройку противопожарной защитой и незаконно подключил ее к электроснабжению.

В свою очередь, Артуш Барсегян, зная об имеющихся нарушениях, арендовал помещение и организовал в нем кафе-шашлычную. Кроме того, в июле позапрошлого года он допустил проживание в кафе четырех своих родственников.

Пожар произошел 30 июля 2018 года. Из-за допущенных при строительстве нарушений пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение, также возведенное незаконно. В результате в помещении кафе погибли четыре человека, в соседнем строении погибли семь человек.

Суд приговорил Анатолия Гормакова и Артуша Барсегяна к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Кроме того, в суде продолжается рассмотрение дела в отношении владельца соседнего строения, в котором погибли семь человек. Он сдавал помещения трехэтажной постройки приезжим гражданам для проживания. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

16 марта стало известно, что семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами пожара в поселке Усть-Уда Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Отмечается, что дети на момент приезда сотрудников МЧС были еще живы, они отравились угарным газом.