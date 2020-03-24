Старт пожароопасного сезона объявлен в Хабаровском крае

В Хабаровском крае официально начался пожароопасный сезон. На сегодняшний день зарегистрировано два лесных пожара на территориях Эворонского и Хорского лесничеств, общей площадью 103 га, уточнили в управлении лесами правительства региона.

Организован наземный, авиационный мониторинг и мониторинг с помощью спутниковых систем. Сейчас к возгоранию может привести любая небрежность с огнем, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня». Виновникам грозят штрафы. В 2019 году к административной ответственности привлекли несколько сотен местных жителей.

В Приморье пожароопасный сезон стартовал 15 марта. Он действует в 21 муниципальном образовании, в том числе во Владивостокском, Находкинском, Партизанском, Артемовском и Уссурийском городских округах.