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Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Истребитель Су-27, принадлежащий ВКС России, пропал с экранов радаров надо акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии в Крыму. Предположительно, он потерпел крушение. Об этом в среду, 25 марта, сообщило Министерство обороны.

«25 марта около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — заявили в военном ведомстве.

На поиск и спасение летчика были направлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Кроме того, в поисках участвует противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

«По предварительным данным, самолет упал в море. Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями», — заявили в Минобороны.

Ранее 25 марта стало известно о крушении самолета L-39 в районе станицы Дмитриевской во время тренировочного полета. Находившийся за штурвалом курсант погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

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