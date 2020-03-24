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В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута их сопроводили истребители японских ВВС, сообщили во вторник, 24 марта, в Минобороны России.

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«Продолжительность полета составила более девяти часов», — отметили в российском военном ведомстве. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами, добавили в Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в марте командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило, что российские Ту-142 около 15 минут находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны США вблизи Аляски. Всё это время, по словам американских военных, российские самолеты сопровождали истребители F-22.

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