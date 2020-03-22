Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

Российский бомбардировщик Ту-160 самый быстрый, самый большой и самый тяжелый из всех подобных самолетов, существующих в мире. У него нет конструкторских недостатков, помимо одного — в нем не использованы стелс-технологии. Такой вывод сделал американский военный журнал The National Interest.

Обозреватель издания Калеб Ларсон в своей статье отмечает, что Ту-160 «Белый лебедь» или по классификации НАТО «Блэкджек» способен нести до 40 т полезного груза — как обычных бомб, так и ядерных. При этом его скорость может превышать 2 Маха.

Кроме того, конструкция с крыльями переменной стреловидности (прямое крыло) также дает самолету определенные преимущества, обеспечивая на небольших скоростях большую подъемную силу.

Ларсон указывает, что Ту-160 покрыты яркой белой краской для отражения солнечных лучей, с целью не допустить большого перегрева корпуса, что может негативно сказаться на транспортировке ядерных боеголовок.

Однако самолет виден для радаров противника, так как в его конструкции не задействованы стелс-технологии.

В настоящее время Россия занялась модернизацией своего самого большого бомбардировщика. На самолет намерены установить улучшенные двигатели и новую авионику. Автор полагает, что, может быть, однажды Ту-160 добавят и стелс-покрытие.

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника.

Бомбардировщик неоднократно признавался западными экспертами самым грозным в мире. В октябре американские журналисты назвали Ту-160 «зверем с несколькими мировыми рекордами».