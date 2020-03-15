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Генерал рассказал об острой нехватки в США стратегических бомбардировщиков

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Фото: TASS/Zuma
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Американской бомбардировочной авиации остро не хватает техники. Об этом в издании Defence News рассказал генерал в отставке Джон Майкл Ло.

На данный момент количество бомбардировщиков является самым низким за всю историю ВВС страны, при этом с каждым годом растет спрос на технику, способную преодолевать большие расстояния и нести внушительный боезапас, отметил генерал.

В 2021 году будет списана треть всех B-1 Lancer, который является основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США, а модернизация B-2 не заложена в оборонный бюджет. На ввод перспективного В-21 понадобится минимум 10 лет.

ВВС беспрерывно летали на 61 B-1 в течение почти 20 лет. В 2019 году машины были на столько изношены, что показатели боеспособности были менее 10%, резюмировал Ло.

11 февраля стало известно, что ВВС США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия (Hypersonic Conventional Strike Weapon — HCSW), которая являлась одним из двух проектов по созданию гиперзвуковой ракеты для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52.

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