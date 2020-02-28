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Самолеты разведки ВВС США и Британии пролетели у границ России

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Фото: U.S. Air Force
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Многочасовые полеты совершили самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании 28 февраля вблизи российских границ России на Черном море и Балтике, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Американский самолет RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, способен вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в течение трех часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма.

В тот же день аналогичный самолет британских Королевских ВВС пролетел вдоль границ Калининградской области в небе Литвы, а также Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Полет продолжался более трех часов. Самолет вылетел английской авиабазы Уолддингтон.

Ранее, 9 февраля, самолеты-разведчики ВМС США провели полеты над российскими базами в Сирии. В частности, воздушные суда облетели авиабазу Хмеймим и базу материально-технического обеспечения флота в Тартусе, на которых находятся российские военнослужащие.

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