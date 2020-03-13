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СМИ узнали о полете российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске

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Фото: US Navy
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 обнаружили в Арктике американский лагерь Seadragon. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает издание Popular Mechanics.

Отмечается, что инцидент произошел 9 марта. Над морем Бофорта, недалеко от побережья Аляски, российские бомбардировщики летали около четырех часов. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.

«В первую очередь, интересно, как россияне нашли ледовый лагерь. База в 50 милях от материка через бесконечные полярные участки. Бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря, поэтому им понадобилось время, чтобы найти его. Но точно ясно: Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — заявляет автор статьи.

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Лагерь, по данным журналиста, действительно был раскинут 4 марта в рамках учений Ice Exercise (IceX) 2020, проходящих раз в два года. Эти испытания организованы, в частности, для оценки оперативной готовности США и стран-союзников действовать в Арктике.

В целом, американская сторона не увидела ничего плохого в том, что российские бомбардировщики кружили над этой территорией. Дело в том, что данная зона относится к международным водам.

Ранее в этот же день два ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Атлантическим океаном, а также Баренцевым и Норвежским морями. На отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании.

12 марта два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в среду, 11 марта, совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

25 октября 2019 года российские самолеты отработали бомбардировки на учениях в Крыму. Отмечается, что во время испытаний самолет-разведчик обнаружил командный пункт условного противника. Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М поднялись в небо и нанесли удар по объектам.

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