Истребители США «преследовали» российские Ту-142 рядом с Аляской

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что российские Ту-142 около 15 минут находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) США вблизи Аляски. Соответствующее сообщение появилось в Twitter командования в субботу, 14 марта.

Все это время, по словам американских военных, российские самолеты сопровождали истребители F-22. Как подчеркивают представители NORAD, Ту-142 не входили в воздушное пространство США и Канады.

Ранее в этот же день в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили о 12-ти часовом плановом полете двух противолодочных самолетов Ту-142 Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) над водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.

В ведомстве отметили, что полет не нарушал никаких международных правил использования воздушного пространства.

«Встреча» американских и российских военных недалеко от Аляски произошла ранее 9 марта. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 обнаружили в Арктике американский лагерь Seadragon.