Прямой эфир

Истребители США «преследовали» российские Ту-142 рядом с Аляской

0
Фото: North American Aerospace Defense Command
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что российские Ту-142 около 15 минут находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) США вблизи Аляски. Соответствующее сообщение появилось в Twitter командования в субботу, 14 марта.

Все это время, по словам американских военных, российские самолеты сопровождали истребители F-22. Как подчеркивают представители NORAD, Ту-142 не входили в воздушное пространство США и Канады.

Ранее в этот же день в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили о 12-ти часовом плановом полете двух противолодочных самолетов Ту-142 Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) над водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.

В ведомстве отметили, что полет не нарушал никаких международных правил использования воздушного пространства.

«Встреча» американских и российских военных недалеко от Аляски произошла ранее 9 марта. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 обнаружили в Арктике американский лагерь Seadragon.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минобороны рассказали о переговорах с Турцией
Артиллерийские и ракетные стрельбы прошли у берегов Камчатки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020