Артиллерийские и ракетные стрельбы прошли у берегов Камчатки

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провели во вторник, 10 марта, артиллерийские и ракетные стрельбы у берегов Камчатки. В ходе учений противолодочные и ракетные корабли отразили воздушную атаку условного противника.

Были выполнены пуски ракет-мишеней, имитировавших полет противокорабельных крылатых ракет, сообщает телеканал «Звезда». По ним велся огонь зенитными ракетами комплекса самообороны «Оса». Также ракеты поразили надводные цели. Всего было проведено десять пусков.

Также корабли провели серию артиллерийских стрельб из установок АК-176 калибра 76-мм и Ак-630 по береговым, воздушным и морским целям. Один из малых противолодочных кораблей во время отработки противолодочных эпизодов атаковал подводную лодку условного противника глубинными бомбами.

9 марта в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что на Камчатке сформированы две корабельные противолодочные ударные группы. Как отмечало «Федеральное агентство новостей», им предстоит защищать морские коммуникации, проводить поиск и обнаружение подводных сил вероятного противника, патрулировать назначенную зону, демонстрировать флаг Российской Федерации, а также изучать отдаленные от места базирования районы плавания.