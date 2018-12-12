Перелетный состав: почему Ту-160 оказался в Венесуэле

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВВС России прибыли в Венесуэлу, совершив посадку на авиабазе Либертадор. Боевые самолеты этого типа появляются в Латинской Америке не впервые. «Известия» разбирались в целях и задачах подобных перелетов.

Воздушный юбилей

Новый перелет Ту-160 в Венесуэлу состоялся практически ровно 10 лет спустя после первого их визита в эту страну — два сверхзвуковых ракетоносца уже приземлялись на том же аэродроме Либертадор в сентябре 2008 года.

Оценивая этот полет, многие наблюдатели высказались о его демонстративном характере — появление стратегических бомбардировщиков, способных нести ракеты большой дальности с ядерным зарядом, фактически на «заднем дворе» США выглядело явным контраргументом планам развертывания американской военной инфраструктуры в Европе. Район был выбран «со смыслом» — исторически система ПВО Североамериканского континента (NORAD) ориентировалась на обнаружение и перехват целей, вторгающихся в ее зону ответственности с северных, северо-западных и северо-восточных направлений. Риск появления угрозы с юга в случае дальнейшего ухудшения отношений с Россией был в этих условиях довольно неприятной неожиданностью.

ТУ160 Российские бомбардировщики Ту-160 Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Развитию событий в направлении новой холодной войны этот полет сам по себе, разумеется, помешать не мог, однако вектор был обозначен. Дальняя авиация ВВС РФ (впоследствии ставших частью вновь созданных ВКС) вышла на политическую арену как инструмент проецирования силы на большом удалении от российской территории, что в отечественной практике было однозначным новшеством: до 2008 года советские или российские стратегические бомбардировщики не использовались для подобных целей — чаще всего полеты ударных машин за пределами континентальной территории СССР проходили над акваторией Северного Ледовитого и Тихого океанов, по наиболее вероятным маршрутам будущих атак в мировом ядерном конфликте.

На большие расстояния, к экзотическим берегам ходили в первую очередь разведчики — Ту-16Р, а также Ту-95РЦ и морские патрульные машины Ту-142 авиации ВМФ СССР, также построенные на основе Ту-95.

После распада СССР активность отечественной дальней авиации резко сократилась и полеты отечественных бомбардировщиков даже над «домашними» водами Северного Ледовитого и северо-западной части Тихого океана стали большой редкостью. Эти полеты на регулярной основе возобновились в августе 2007 года, и состоявшийся всего год спустя после возобновления полет в Венесуэлу оказался довольно красноречивым жестом.

10 лет спустя

Новая роль Дальней авиации нашла свое подтверждение в 2015 году: сирийская кампания стала боевым дебютом для ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, впервые применивших свои крылатые ракеты не на полигоне, а по реальным целям — пусть и не тем, что предполагались во время создания этих машин. Ту-160 в ходе этого конфликта применяли, в том числе, новейшие крылатые ракеты Х-101, дальность полета которых, по имеющейся информации, приближается к 5 тыс. км. В «дебютный» для Ту-160 день 17 ноября 2015 года пуски ракет проводились с территории Ирана, затем — 18 и 19 ноября — с территории России, с пролетом над Каспийским морем, иранской и иракской территориями.

Затем Ту-160 применялись еще несколько раз, в том числе с облетом вокруг Европы и пусками ракет из нейтрального воздушного пространства над Средиземным морем. Эти полеты также оценивались наблюдателями в первую очередь как демонстрация возможностей машины.

Новый полет в Венесуэлу проходит в куда более напряженной обстановке, чем визит десятилетней давности, и несет два очевидных смысла. Во-первых, Россия демонстрирует поддержку Венесуэлы, которой также намерена оказать и экономическую помощь, включая поставки зерна и техническую поддержку ранее поставленных систем вооружения отечественного производства. Во-вторых, в условиях уже идущего наращивания сил США в Европе полеты Ту-160 становятся прямым военным давлением — подобным тому, что оказывают на Россию периодически появляющиеся близ ее берегов эсминцы ВМС США с крылатыми ракетами большой дальности на борту.

ТУ160 Ту-160 Фото: Depositphotos

Открытым, впрочем, пока остается вопрос, о том, какое именно вооружение находилось во внутренних отсеках Ту-160. По мнению собеседника «Известий» в военном ведомстве, всё же, скорее всего, если самолеты и несли боевые ракеты, то в неядерном снаряжении.

«Независимо от того, ядерные или неядерные ракеты несли Ту-160 в этом полете, их возможности весьма высоки. В зону действия ракет даже при гипотетическом пуске из воздушного пространства Венесуэлы попадает большая часть континентальной территории США до Скалистых гор на западе, а на севере в зону действия ракет Х-101 попадает и юго-восточная часть Канады, вплоть до Гудзонова залива и полуострова Лабрадор. С учетом малой заметности для радаров и высокой точности попадания они представляют собой серьезную угрозу для важнейших стратегических объектов на территории США», — отметил собеседник редакции.

Новый облик

Впервые запущенный в серию во второй половине 1980-х годов Ту-160 не успел занять в составе Дальней авиации то место, которое для него предполагалось. Все боеготовые самолеты этого типа в момент распада СССР находились на Украине. Восемь из них, а также три бомбардировщика Ту-95МС, были в дальнейшем переданы России в счет долгов за газ, остальные — утилизированы. Кроме того, России были переданы 575 крылатых ракет Х-55, еще до этого с территории Украины были вывезены ядерные боеприпасы для ракет этого типа.

В настоящее время в составе ВВС РФ насчитывается 16 самолетов Ту-160, которые проходят модернизацию в вариант Ту-160М1. Количество боеготовых бортов оценивается разными специалистами в 10–12 машин.

Небольшим это количество назвать трудно, учитывая характеристики самолетов, каждый из которых может нести до 12 крылатых ракет большой дальности с ядерными боевыми частями. В составе Дальней авиации Ту-160 занимает нишу машины «для специальных задач», наподобие американского бомбардировщика B-2. Однако если американский самолет должен преодолевать рубежи ПВО противника за счет малой заметности для радаров, то Ту-160 работает в жанре сверхзвукового прорыва на малых высотах.

ТУ160 Опытный образец самолета Ту-160М2 Фото: РИА Новости/Искандер Асабаев

Вместе с тем, еще в 2000-х годах в России задумались о возобновлении выпуска Ту-160. В 2015 году было заявлено о намерении ВВС приобрести не менее 50 машин этого типа. Контракт на первые 10 машин был заключен в апреле 2018 года, предполагается, что по мере освоения машины темпы производства будут увеличиваться — и в итоге составят четыре самолета этого типа в год.

Предполагается, что первые серийные Ту-160М2 будут переданы ВВС в 2023 году. Ранее построенные Ту-160, в том числе и модернизированные в варианты Ту-160М1, пройдут новую модернизацию с заменой бортового оборудования и получат индекс Ту-160М.

Теоретически модернизация Ту-160 и производство их в обновленном виде должны стать мостиком, который приведет Казанский авиазавод уже к производству машины нового поколения, создаваемой в рамках проекта ПАК ДА — перспективного авиакомплекса дальней авиации. Ожидается, что эта машина поднимется в воздух во второй половине 2020-х годов, а ее серийное производство, очевидно, начнется уже в 2030-х.

...Интересно, будут ли для этой машины актуальны полеты в Венесуэлу?