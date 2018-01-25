Сверхзвуковой полет на «гражданку»

25 января начались испытания уникального сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М2. За его первым полетом лично наблюдал президент РФ Владимир Путин. М2 — не просто модернизированная машина. Фактически этот бомбардировщик построен «с нуля». «Стратег» получил современное навигационное оборудование, прицельный комплекс и бортовую авионику. В перспективе в его арсенал войдут новейшие ракеты, в том числе и гиперзвуковые. Российский лидер высоко оценил самолет и предложил авиастроителям сделать его гражданскую версию.

Возвращение «Петра Дейнекина»

Первый полет Ту-160М2, получившего собственное имя «Петр Дейнекин», продолжался около семи минут. На высоте 300 м экипаж ракетоносца выполнил несколько маневров, чтобы проверить устойчивость и управляемость машины в воздухе.

— Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе, — подчеркнул Владимир Путин в беседе с работниками Казанского авиационного завода имени Горбунова.

О начале строительства обновленных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 еще в 2015 году заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Выкатка из ангара «Петра Дейнекина» состоялась 16 ноября прошлого года. Эта машина была достроена за счет запаса корпусов и двигателей, оставшихся со времен СССР.

Как заявили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации, глубокая модернизация позволит увеличить боевую эффективность Ту-160 более чем на 60% за счет расширения функций и улучшения характеристик бортового оборудования, а также повышения точности навигационных систем, использования новых средств самообороны и противодействия. На Ту-160М2 будет установлена новая информационно-управляющая система, главное преимущество которой — сбор, обработка и вывод полетной информации в единой системе. Также ракетоносец сможет применять новые виды вооружений.

По информации «Известий», испытания новейших авиационных средств поражения для Ту-160М2 уже идут. Машина, в частности, получит стратегические крылатые ракеты с увеличенной дальностью полета. А в перспективе в ее арсенал войдет и гиперзвуковое оружие: ракеты, выполняющие полет на скорости около 7,5 тыс. км/ч.

Сверхзвук для граждан и бизнеса

После завершения первого испытательного полета Владимир Путин сделал российским авиастроителям неожиданное предложение. Создать на базе Ту-160 гражданский самолет. Ранее в Советском Союзе уже выпускались пассажирские сверхзвуковые лайнеры Ту-144. Но после примерно 100 полетов эти машины были сняты с перевозок.

— Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране, — отметил президент. — А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет.

Глава государства отметил, что такая машина будет востребована с учетом размера территории России: из Москвы, по его словам, не намного дольше лететь до Нью-Йорка, чем до Владивостока.

В Объединенной авиастроительной корпорации «Известиям» заявили, что ведут работу над рядом перспективных проектов. В том числе — над сверхзвуковым пассажирским самолетом. В нем, пояснили в ОАК, могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.

Главный редактор журнала «Взлет» Андрей Фомин рассказал «Известиям», что после окончания коммерческой эксплуатации сверхзвуковых лайнеров Ту-144 в 1978 году в нашей стране предпринимались попытки разработать сверхзвуковые пассажирские самолеты. Но до реализации этих проектов дело не дошло.

— Сейчас другая ситуация — прогресс авиационной науки, в первую очередь в области конструкционных материалов, аэродинамики, двигателестроения позволяет надеяться на создание в обозримом будущем сверхзвукового административного пассажирского самолета для корпоративных перевозок, для бизнесменов, — отметил эксперт.

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий пояснил «Известиям», что в сегменте авиаперевозок постоянно идет борьба между скоростью и комфортом.

— Сверхзвуковые самолеты первого поколения — европейский Concord и советский Ту-144 — не могли предложить уровень комфорта обычных самолетов, — отметил Алексей Синицкий. — Выигрыш в скорости перелета сверхзвуковых самолетов не приносит очевидного преимущества для пассажиров. Поэтому в новой машине авиастроителям придется решать сразу две задачи: сделать полет быстрым и в то же время достаточно комфортным.

Ситуация вокруг Крыма

На встрече с работниками завода президента попросили приравнять работу на важных предприятиях оборонки к срочной службе в армии. Глава государства пообещал над этим подумать, заметив, что такая мера может быть введена при дальнейшем увеличении в армии служащих по контракту.

Сотрудников предприятия также интересовало, как российский лидер поддерживает физическую форму.

— Общаюсь с такими людьми, как вы, с перспективными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких, как вы, как от батарейки, — заметил президент, добавив, что главное — это спорт.

Рассказал президент и о ситуации вокруг Крыма. По его словам, она вскоре стабилизируется, а социально-экономическое развитие региона «только будет набирать темпы».

— На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что всё будет постепенно стабилизироваться, — заявил глава государства в ходе телемоста с ведущими вузами страны, прошедшего во время его визита в Казань.

Не бояться ошибок

В этот же день Владимир Путин посетил студенческий форум «Вместе вперед», где поздравил молодых людей с Днем студента.

— Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее, — сказал президент. — Хочу вам пожелать, чтобы вы были всегда такими, как я только что говорил, — устремленными вперед, дерзкими, смелыми, чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной-огромной страны. Вы — люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением.

Студенческая тема продолжилась в Казанском федеральном университете, где глава государства посредством видеомоста связался с вузами в Екатеринбурге, Москве, Архангельске, Симферополе, Калининграде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Ставрополе.

В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею использовать QR-коды в дипломах, чтобы выпускникам и работодателям было проще найти друг друга.

— Нужно попросить руководство университетов о том, чтобы о возможных работодателях было как можно больше информации, в том числе в электронном виде, у будущих специалистов, — подчеркнул президент.

Тем не менее, по мнению главы государства, трудоустройство — в первую очередь забота самих студентов, а не руководства вузов.