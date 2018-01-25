Путин предложил разработать гражданский сверхзвуковой самолет

Президент России Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового стратегического самолета Ту-160. Об этом он сообщил после просмотра демонстрационного полета ракетоносца «Петр Дейнекин».

Глава государства напомнил, что в годы СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144, но его сняли с производства из-за высокой стоимости билетов, которые не соответствовали среднему заработку в стране.

«А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в российских условиях самолет будет востребован, и отметил, что до Нью-Йорка долететь быстрее, чем из Калининграда до Владивостока.

В свою очередь, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что корпорация уже разработала проект сверхзвукового гражданского лайнера.

Ранее портал iz.ru писал, что самолет-топливозаправщик Ил-78М-90 совершил первый полет в Ульяновске.