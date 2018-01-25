Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

Новейшая разработка Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина — самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет в Ульяновске.

«Сегодня, 25 января, летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет», — сообщает компания. Пилотировал самолет герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов, передает «РИА Новости».

Ил-78М-90 стал первым топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский период, в СССР производство Ил-78 находилось в Узбекистане.

Самолет Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью полета и может брать большее количество топлива для заправки самолетов, добавляет пресс-служба компании-разработчика.

24 января сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57, оснащенный новейшим высокоточным вооружением, начал полеты. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.