Путин посетил летное испытание ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин»

Президент России Владимир Путин посетил летное испытание обновленного сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин» на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

Как передает ТАСС, ракетоносец является одной из самых мощных боевых машин в мире. На самолет с изменяемой геометрией крыла планируют установить новую информационную систему, которая позволит одновременно собирать, обрабатывать и выводить полетную информацию.

Кроме того, Ту-160М будет оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, бортовым комплексом связи, автоматической системой управления и радиолокационной станцией. Специалисты обновят комплексы радиоэлектронного противодействия, контроля, управления топливом и центровкой, а также систему управления двигателями.

После модернизации эффективность самолета увеличится на 60%. Стратегический ракетоносец Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тыс. км на одной заправке. Воздушное судно с номером 0804, за полетом которого наблюдал президент России Владимир Путин, получило имя первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что первый испытательный полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 «Белый лебедь» состоится в феврале 2018 года.