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Первый модернизированный Ил-76МД-М передадут Минобороны до конца января

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Фото: РИА Новости/NewsTeam/Муса Салгереев
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Первый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М передадут Министерству обороны России в конце января 2018 года. Об этом сообщил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

«Армия попросила у нас модернизировать самолеты Ил-76МД, которые находятся в строю, и мы выпустили первый серийный Ил-76МД-М. Заказчик облетал его в последних числах декабря прошлого года, самолет готов к передаче, но не успели пока на бумагах всё дооформить. В январе мы передадим первую серийную модернизированную машину Минобороны», –– цитирует ТАСС Таликова.

Контракт на модернизацию военно-транспортных самолетов Ил-76МД был подписан в 2016 году.

В новых моделях будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, аппаратура связи и средства обороны. Срок службы будет продлен до 40 лет.
По оценкам экспертов, основным тяжелым военно-транспортным самолетом в следующие 15–20 лет в РФ так и останется Ил-76МД. В настоящее время в эксплуатации ВВС РФ находятся около 90 самолетов.

Решение обновить парк Ил-76МД было принято в 2013 году. Помимо Ил-76МД-М также разрабатывается модернизированный проект Ил-76МД-90А.

В российской армии в 2017 году выросла оснащенность современными видами оружия. Оснащенность ВКС РФ достигла 73%, Военно-морского флота (ВМФ) — 53%.

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