Прямой эфир

ВКС РФ получили более 70 новейших радиолокационных станций в 2017 году

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы РФ в прошлом году получили десятки новейших радиолокационных станций (РЛС). Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в подразделения радиотехнических войск ВКС РФ поступило более 70 новейших радиолокационных станций.

Среди них радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М», РЛС средних и больших высот «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2» и другие.

Кроме того, российское оборонное ведомство отметило, что новые образцы вооружения обладают более высокой боевой эффективностью. Они созданы на современной элементной базе с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минобороны оснастит арктические бригады вездеходом «Кречет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны разработает новый зенитный артиллерийский комплекс
Минобороны займется разработками в сфере искусственного интеллекта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017