ВКС РФ получили более 70 новейших радиолокационных станций в 2017 году

Воздушно-космические силы РФ в прошлом году получили десятки новейших радиолокационных станций (РЛС). Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в подразделения радиотехнических войск ВКС РФ поступило более 70 новейших радиолокационных станций.

Среди них радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М», РЛС средних и больших высот «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2» и другие.

Кроме того, российское оборонное ведомство отметило, что новые образцы вооружения обладают более высокой боевой эффективностью. Они созданы на современной элементной базе с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минобороны оснастит арктические бригады вездеходом «Кречет».