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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 прибыли в Венесуэлу

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Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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Несколько российских военных самолетов прибыли в понедельник, 10 декабря, в Венесуэлу, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

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«Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны добавили, что полет прошел над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, в общей сложности самолет преодолели более 10 тыс. км.

7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле. «Безусловно, в той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны России будет оказываться и дальше», — заявил официальный представитель Кремля.

5 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили военно-техническое сотрудничество и развитие торговых отношений между двумя странами.

С 2014 года в Венесуэле продолжается противостояние власти и оппозиции, вылившееся в экономическую дестабилизацию страны. Политические оппоненты считают Мадуро диктатором. Такого же мнения придерживаются представители американских властей, президент Колумбии и глава Организации американских государств. Лидер Венесуэлы отрицает обвинения, называя себя гарантом права и демократии.

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