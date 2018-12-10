Мадуро обвинил США в подготовке переворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.

По его словам, Белый дом намерен «реализовать переворот против демократического, свободного и конституционного режима» в Венесуэле.

Мадуро пообещал провести специальную «пресс-конференцию, чтобы сообщить подробности и данные о заговоре, исходящем из Белого дома».

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации президента США проводили встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения Мадуро.

4 августа на венесуэльского лидера было предпринято покушение во время его выступления на военном параде в Каракасе. Для атаки были использованы дроны, которые взорвались в воздухе. Ранения получили более семи человек.

Глава государства и его супруга не пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя местная подпольная группировка «Фланелевые солдаты». В произошедшем Мадуро обвинил оппозицию и власти Колумбии, которые тут же отвергли подобные заявления.

С 2014 года в Венесуэле продолжается противостояние власти и оппозиции, вылившееся в экономическую дестабилизацию страны. Политические оппоненты считают Мадуро диктатором.

Такого же мнения придерживаются США, президент Колумбии и глава Организации американских государств. Лидер Венесуэлы отрицает обвинения, называя себя гарантом права и демократии.