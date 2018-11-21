Президент Венесуэлы назвал себя скромным человеком

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не считает себя диктатором, а является скромным человеком.

«Мне все равно, что меня зовут диктатором. Те, кто мне говорит - диктатор, пусть идут к черту. Я знаю, кто я есть, скромный человек, взращенный на профсоюзной борьбе и ценностях Симона Боливара», – приводит слова венесуэльского лидера «РИА Новости».

С 2014 года в Венесуэле продолжается противостояние власти и оппозиции, вылившееся в экономическую дестабилизацию страны. Политические оппоненты считают Мадуро диктатором. Такого же мнения придерживаются представители американских властей, президент Колумбии и глава Организации американских государств. Глава Венесуэлы отрицает обвинения, называя себя «гарантом права и демократии».