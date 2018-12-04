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Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву для встречи с Путиным

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву во вторник, 4 декабря, для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает «Интерфакс», главы государств обсудят военно-техническое сотрудничество и развитие торговых отношений между двумя странами.

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«В ходе встречи президентов планируется подтвердить нашу поддержку мирному урегулированию политических разногласий в Венесуэле», — заявил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, комментируя визит Мадуро в Москву.

4 декабря Венесуэльский президент сообщил, что направляется в Россию с рабочим визитом, в рамках которого он встретится с Владимиром Путиным. Мадуро рассчитывает, что его визит позволит расширить дружеские связи и дипломатические отношения между двумя государствами. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новость о переговорах.

С 2014 года в Венесуэле продолжается противостояние власти и оппозиции, которое привело к экономической дестабилизации. Политические оппоненты называют Мадуро диктатором. Такого же мнения придерживаются представители американских властей, президент Колумбии и глава Организации американских государств. Венесуэльский лидер отрицает все обвинения и называет себя гарантом права и демократии.

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