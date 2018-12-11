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Помпео напомнили о конце однополярного мира после заявлений о Ту-160

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Известиями» осудил фразу американского госсекретаря Майка Помпео об отправке в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Ранее 11 декабря сообщалось, что Помпео назвал факт отправки в Венесуэлу двух Ту-160 разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами.

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Американским чиновникам неуместно делать России подобные замечания, убежден депутат.

«Соединенные Штаты видимо забыли, что однополярный мир давно закончился, но всё равно США этим заявлением, как и заявлениями других должностных лиц, пытаются вернуть свое право делать замечания любой стране в мире. Каждый раз они пытаются на себя примерить мантию мирового жандарма. Но это время уже давно прошло», — сказал Красов. 

По его словам, перелет не был направлен против третьих стран, а является актом доброй воли и направлен на обмен военным опытом.

«Если разобраться, пусть Майк Помпео ответит, чем мы нарушили международное право этими полетами? Мы прилетели в ту страну, с которой у нас стратегическое партнерство. Это дружеский обмен опытом, в том числе военным опытом. Наши летчики прибыли с дружеским визитом и дали возможность продемонстрировать вооружение и военную технику российского производства», — заключил парламентарий.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Помпео неуместными и недипломатичными.

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что эти самолеты будут участвовать в совместных оперативных полетах.

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