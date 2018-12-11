Помпео напомнили о конце однополярного мира после заявлений о Ту-160

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Известиями» осудил фразу американского госсекретаря Майка Помпео об отправке в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Ранее 11 декабря сообщалось, что Помпео назвал факт отправки в Венесуэлу двух Ту-160 разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами.

Американским чиновникам неуместно делать России подобные замечания, убежден депутат.

«Соединенные Штаты видимо забыли, что однополярный мир давно закончился, но всё равно США этим заявлением, как и заявлениями других должностных лиц, пытаются вернуть свое право делать замечания любой стране в мире. Каждый раз они пытаются на себя примерить мантию мирового жандарма. Но это время уже давно прошло», — сказал Красов.

По его словам, перелет не был направлен против третьих стран, а является актом доброй воли и направлен на обмен военным опытом.

«Если разобраться, пусть Майк Помпео ответит, чем мы нарушили международное право этими полетами? Мы прилетели в ту страну, с которой у нас стратегическое партнерство. Это дружеский обмен опытом, в том числе военным опытом. Наши летчики прибыли с дружеским визитом и дали возможность продемонстрировать вооружение и военную технику российского производства», — заключил парламентарий.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Помпео неуместными и недипломатичными.

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что эти самолеты будут участвовать в совместных оперативных полетах.