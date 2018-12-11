Песков назвал неуместными слова Помпео об отправке в Венесуэлу Ту-160

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фразу американского госсекретаря Майка Помпео об отправке в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Представитель Кремля назвал высказывания Помпео неуместными и недипломатичными, а также переадресовал этот вопрос МИД России.

Ранее в этот же день сообщалось, что Помпео назвал факт отправки в Венесуэлу двух Ту-160 разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами.

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что эти самолеты будут участвовать в совместных оперативных полетах.