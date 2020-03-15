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Минобороны сообщило о случайном выстреле за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите

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Министербство обороны подтвердило, что причиной чрезвычайного происшествия с вертолетом в Чите был непроизвольный выстрел из авиапушки. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Четырнадцатого марта 2020 года на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Проверка по факту случившегося продолжается. Командование воинской части обсуждает с местными властями вопрос компенсации ущерба.

Ранее 15 марта сообщалось, что Вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите. Отмечается, что повредилось остекление одного из балконов на третьем этаже и его обшивка.

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