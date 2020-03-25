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В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.

Авария произошла при выполнении планового тренировочного полета, передает ТАСС. Самолетом управлял курсант четвертого курса. По предварительной информации, он погиб, заявили в Минобороны.

К месту катастрофы направлены специалисты поисково-спасательной службы.

Ранее 25 марта источник сообщил о крушении самолета в районе станицы Дмитриевская и гибели пилота.

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