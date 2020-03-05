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Вертолет с главой филиппинской полиции потерпел крушение

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Фото: Global Look Press/Garry Moore/moodboard
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Вертолет, в котором находился начальник Филиппинской национальной полиции (PNP) генерал Арчи Гамбоа и еще семь человек, потерпел крушение в провинции Лагуна на севере страны. Все летевшие выжили, сообщает 5 марта портал Rappler.

После взлета из города Сан-Педро вертолет запутался в линиях электропередачи, что привело к аварии.

Серьезных травм у Гамбоа нет, он и остальные пассажиры, среди них также есть высокопоставленные чиновники, находятся под наблюдениям врачей, заявили в пресс-службе PNP.

28 февраля при крушении вертолета под Астраханью пилот погиб.

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