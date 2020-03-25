Военный учебно-тренировочный самолет разбился на Кубани

Военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился на Кубани. По словам источника «Интерфакс», пилот погиб.

Источник ТАСС сообщил, что авария произошла в районе станицы Дмитриевская. Самолет принадлежал Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. По словам собеседника журналистов, за штурвалом был курсант.

20 февраля в Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту было 12 пассажиров и два члена экипажа. У пяти человек медики обнаружили компрессионные переломы позвоночника.