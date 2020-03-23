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Плитку в цветах георгиевской ленты уложат в парке в Калининграде

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В Калининграде в парке Победы на пешеходном мосту появится плитка в цветах георгиевской ленточки. Ее уложат в рамках ремонта. На работы на пешеходном мосту выделят 2,4 млн рублей.

Условия аукциона опубликованы на сайте госзакупок. Согласно им, подрядчик должен демонтировать старое штукатурное покрытие, отремонтировать бетонную лестницу, очистить и покрасить металлическую ограду, обустроить водосток и уложить желтую и черную тротуарную плитку.

Как пишет Калининград.Ru, именно применение этих двух цветов и лежит в основе идеи «воссоздания георгиевской ленты». Все работы необходимо завершить до 30 апреля. А победитель электронного аукциона станет известен 31 марта.

В середине марта сообщалось, что на ремонт площади Победы в Калининграде выделено 2,7 млн рублей.

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