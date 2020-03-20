Водонапорная башня 1914 года может разрушиться в Калининградской области

Прокуратура Калининградской области потребовала от администрации Багратионовска принять меры по сохранению водонапорной башни 1914 года в поселке Корнево. Сооружение является объектом культурного наследия местного значения.

Специалисты провели проверку и выявили нарушения. Неизвестные взломали входную дверь в башню, а власти не принимают мер по сохранению памятника. Всё это может привести к разрушению постройки, пишет Калининград.Ru. Ведомство направило иск в суд. Слушания по делу пока не назначены.

Ранее сообщалось, что в Тульской области 35 объектов культурного наследия будет приведено в порядок. В том числе — Музейный квартал на пешеходной улице Металлистов. Появятся 30 новых музейных экспозиций и выставочных пространств. Большинство из них — в малых городах и поселениях, входивших в Большую Засечную черту.