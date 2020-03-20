Прямой эфир

Водонапорная башня 1914 года может разрушиться в Калининградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Калининградской области потребовала от администрации Багратионовска принять меры по сохранению водонапорной башни 1914 года в поселке Корнево. Сооружение является объектом культурного наследия местного значения.

Специалисты провели проверку и выявили нарушения. Неизвестные взломали входную дверь в башню, а власти не принимают мер по сохранению памятника. Всё это может привести к разрушению постройки, пишет Калининград.Ru. Ведомство направило иск в суд. Слушания по делу пока не назначены.

Ранее сообщалось, что в Тульской области 35 объектов культурного наследия будет приведено в порядок. В том числе — Музейный квартал на пешеходной улице Металлистов. Появятся 30 новых музейных экспозиций и выставочных пространств. Большинство из них — в малых городах и поселениях, входивших в Большую Засечную черту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Утраченные памятники предлагают восстановить в Калуге
Дело по факту разрушения музея «Дорога жизни» возбудили в Ленобласти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020