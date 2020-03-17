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Дело по факту разрушения музея «Дорога жизни» возбудили в Ленобласти

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Фото: РИА Новости/Александр Бродский
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Уголовное дело возбуждено по факту разрушения музея «Дорога жизни», который входит в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Правоустанавливающие документы на здание изъяты.

Музей, находящийся в деревне Коккорево Всеволжского района, осмотрела группа следователей по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Это было сделано после появления сообщений в СМИ о том, что здание находится на грани разрушения, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ленинградской области.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)». Выяснилось, что экспозиция музея размещена в помещении, которое, как и всё здание, нуждается в ремонте. Условия эксплуатации самого объекта и хранения экспонатов не соответствуют требованиям.

Отмечается, что осмотр следователи проводили совместно со специалистами Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, комитета по культуре Ленинградской области.

27 февраля сообщалось об открытии в Петербурге музея памяти жертв нацизма. Экспозицию разместили на базе Военно-медицинского музея. Среди экспонатов — подлинные предметы из концлагерей Освенцима и Майданека, которые использовали в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе.

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