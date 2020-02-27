В Петербурге открылся Музей памяти жертв нацизма
Музей памяти жертв нацизма открылся в Санкт-Петербурге. Экспозиция размещена на базе Военно-медицинского музея.
Среди экспонатов подлинные предметы из концлагерей Освенцима и Майданека, использовавшиеся в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Музей памяти жертв нацизма открылся в Санкт-Петербурге. Экспозиция размещена на базе Военно-медицинского музея.
Среди экспонатов подлинные предметы из концлагерей Освенцима и Майданека, использовавшиеся в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе.
Подробнее — в сюжете «Известий».