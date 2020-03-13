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Правила для уличных музыкантов разработали в Петербурге

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Подробные правила, которые регламентируют выступления музыкантов на улицах, разработали в Санкт-Петербурге. Законопроект поддержал комитет по законодательству.

Согласно документу, уличные музыканты смогут законно выступать в местах, которые будут определены уполномоченным органом правительства Северной столицы. Список мест будет опубликован в интернете. Для регистрации выступления артистам необходимо направлять в комитет по культуре заявку для согласования выступлений на срок от месяца до полугода. Об этом сообщает телеканал «78».

Одно выступление может длиться не более шести часов в день. В состав творческого коллектива должно входить не более 10 человек. Ограничения накладываются и на звукоусиливающую аппаратуру, громкость которой не должна превышать 60 децибел.

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