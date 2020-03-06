В Минтрансе заявили о запрете громко слушать музыку в метро

В России пассажирам метро запрещается прослушивать громкую музыку без наушников. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта.

Порядок пользования метрополитеном на федеральном уровне был утвержден около года назад. В уставе прописаны правила пользования подземным транспортом в российских городах. Документ разрабатывал сам Минтранс.

«В соответствии с типовыми правилами в целях обеспечения комфорта пассажиров в вагонах и на объектах инфраструктуры метрополитена запрещается использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления, помимо слуховых аппаратов и индивидуальных устройств (наушников)», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

В ведомстве добавили, что на деле пассажиры, пользующиеся телефонами в метро, имеют при себе наушники, в связи с чем правила не нарушаются, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день в пресс-службе Минтранса отметили, что заходить в метро голышом и босиком нельзя по морально-этическим соображениям. В России на федеральном уровне не существует запрета заходить в метро с едой и напитками, но отдельно взятый регион имеет право устанавливать подобные ограничения, отметили в ведомстве, сообщает телеканал «360». При этом в метро запрещается находиться в пачкающей и зловонной одежде, а также с предметами и продуктами, которые могут испачкать пассажиров, вагоны, а также сооружения и устройства станции.