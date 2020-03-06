В Минтрансе оценили требование уступать женщинам место в метро

В Минтрансе России рассказали, что правила пользования российским метро не содержат требования уступать место женщинам, а объявления во время поездок являются просьбой. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, «РИА Новости».

Около года назад были приняты типовые правила пользования метрополитеном на федеральном уровне, они призваны унифицировать нормы пользования метро в российских городах.

Корреспондент агентства поинтересовался у представителей Минтранса, который занимался разработкой документа, внесен ли туда пункт о необходимости уступать женщинам место в метрополитене.

«В типовых правилах такого требования нет. Если такие объявления звучат в метро, то они являются просьбой к представителям мужского пола», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот день Минтранс разъяснил, что заходить в метро голышом и босиком нельзя по морально-этическим соображениям.