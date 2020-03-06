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Минтранс объяснил запрет на вход в метро для голых и босых

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Заходить в метро голышом и босиком нельзя по морально-этическим соображениям, заявили в пресс-службе Минтранса России.

Данный запрет прописан в правилах пользования метрополитеном во всех регионах.

Список прав и обязанностей пассажиров был утвержден на федеральном уровне год назад. В нем впервые казали запрет на появление в метро без одежды и обуви. Например, в метро Москвы ранее не разрешалось появляться только босиком.

«Такое требование (в федеральных правилах - ред.) основано на морально-этических нормах поведения в общественных местах», — цитирует 6 марта сообщение Минтранса «РИА Новости».

В июле СМИ сообщили, что в Москве набирает популярность движение «босохождение» или «барефутинг», когда люди ходят по городу без обуви.

Прогулки с босыми ногами по земле бывают полезными, однако пользоваться общественным транспортом без обуви в большом городе может быть опасно.

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