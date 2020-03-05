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Движение поездов на участке Некрасовской линии метро Москвы остановят с 20 по 24 марта

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Четыре станции Некрасовской линии метро будут закрыты с 20 по 24 марта для пассажиров для подключения новых станций. Об этом сообщили в четверг, 5 марта, в пресс-службе Московского метрополитена.

«Движение поездов на Некрасовской линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино» будет приостановлено с 20 марта с 21:00 до 24 марта в связи с подключением шести новых станций к действующей инфраструктуре», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Для пассажиров будут временно закрыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». В период остановки движения специалисты осуществят интеграцию и подключение всех инженерных коммуникаций, обеспечивающих запуск нового участка в ближайшее время, пишет РИАМО.

Так, в период временного закрытия четырех станций пассажиров будет перевозить бесплатный компенсационный маршрут КМ от станции «Некрасовка» до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.

Метрополитен возобновит работу в обычном режиме 24 марта в 5:30.

26 февраля заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что движение по южному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют открыть в 2021 году. Поезда смогут следовать между станциями «Улица Новаторов» и «Зюзино».

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