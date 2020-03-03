Пассажиры метро Москвы воспользовались БКЛ около 58 млн раз

Пассажиры московского метро воспользовались Большой кольцевой линией (БКЛ) около 58 млн раз со дня ее открытия два года назад. Об этом 3 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новое кольцо подземки становится всё более востребованным. В первый год с момента запуска по БКЛ ежедневно совершали около 70 тыс. поездок, то сейчас — 120 тыс., пишет RNS. Чиновник отметил, что самой популярной у пассажиров станцией стала «ЦСКА» — за последний год ею воспользовались свыше 11 млн раз. На втором месте оказалась станция «Деловой центр», на третьем — «Петровский парк» и «Шелепиха», пишет «Москва 24».

Помимо этого, отметил Ликсутов, благодаря открытию станции «Савеловская» удалось разгрузить одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии.

Первый участок нового кольца метро со станциями «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр» открыли для пассажиров в феврале 2018 года. В декабре того же года заработала станция «Савеловская».

Большая кольцевая линия метро (БКЛ) является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Запуск южного участка линии намечен на 2021 год. На нем будут находиться станции «Улица Новаторов», «Калужская», «Зюзино». Всего на 70 км БЛК разместят 31 станцию, с 19 из которых будет доступна пересадка на другие ветки метро, МЦК и МЦД, а также линии железной дороги. Это разгрузит центральную часть города и позволит создать новые ветки подземки. В частности, закладывается возможность создания Рублево-Архангельской и перспективной линии в Бирюлево и Щербинку, пишет РИАМО.