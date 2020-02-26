Стали известны сроки запуска южного участка Большой кольцевой линии метро

Движение по южному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют открыть в 2021 году. Поезда смогут следовать между станциями «Улица Новаторов» и «Зюзино». Об этом сообщил в среду, 26 февраля, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Южный участок Большой кольцевой линии находится в активной работе. Всего здесь расположатся три станции: «Улица Новаторов», «Калужская» и «Зюзино». Запустить движение по этому участку планируем в 2021 году», — цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам Бочкарева, открытие новых станций благотворно скажется на транспортной ситуации в столице, а также станет проще передвигаться между радиальными направлениями метрополитена.

Проект строительства БКЛ подразумевает строительство 31 станции, сообщает «Москва 24». Общая протяженность нового направления метро составит около 70 км. На Кольцевой линии станции оборудуют пересадками на метро, МЦД и МЦК.

22 февраля сообщалось, что станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро закрыли на полтора года для замены эскалаторов.