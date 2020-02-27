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Жители Санкт-Петербурга смогут ездить на метро со скидкой до конца года

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Держатели бесконтактных карт «Мир» и единых карт петербуржца смогут ездить со скидкой в метрополитене Санкт-Петербурга до конца 2020 года.

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Как отмечает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова, среди петербуржцев популярна оплата картами в городском транспорте, прежде всего в метро. Сейчас там действует акция, благодаря которой держатели единых карт петербуржца могут получить скидку 19 рублей, а держатели других бесконтактных карт «Мир» любого банка — 14 рублей.

«Для этого необходимо просто приложить на несколько секунд вашу бесконтактную карту «Мир» к турникету в метрополитене и с нее спишется сумма уже со скидкой, — говорит Точилова. — В Санкт-Петербурге выпущено более 3 млн карт «Мир». Жители Северной столицы активно расплачиваются ими в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также за проезд в городском транспорте».

Отмечается, что за 12 месяцев 2019 года количество оплат картами «Мир» в день в метро Санкт-Петербурга в среднем выросло более чем в 15 раз. Благодаря этому доля оплат картами «Мир» на турникетах метро увеличилась с августа по декабрь включительно с 5 до 40%.

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