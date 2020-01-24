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В метро Москвы открылся второй склад забытых вещей

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В московском метро заработал второй склад забытых вещей. Он расположен на втором ярусе станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы в пятницу, 24 января.

«Когда пассажир обнаружил, что оставил свою вещь в метро, ему следует написать заявку на поиск потерянного предмета. Это можно сделать в приложении «Метро Москвы» в разделе «Забытые вещи». После оформления заявки с пользователем свяжется сотрудник склада, чтобы определить возможное местонахождение вещи. Забрать находку со склада можно, предоставив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

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Если пассажир обнаружил в поезде забытую вещь, он может обратиться к дежурному по станции или сотруднику полиции.

Ежемесячно на станциях и в вагонах метров забывают около 700 различных предметов. Как правило, это чемоданы, сумки и рюкзаки.

Более половины находок владельцы забирают. Остальные вещи хранятся в течение полугода. Все потерянные предметы отправляются в склады на станциях «Деловой центр» и «Котельники». Исключение составляют документы. Их передают в УВД на метрополитене.

6 января Московский метрополитен перечислил забытые в подземке в новогоднюю ночь вещи. В их числе оказались мешок с подарками, посох, костюм снегурочки и балалайка.

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