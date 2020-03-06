В Минтрансе рассказали о проходе в метро с едой и напитками

В России на федеральном уровне не существует запрета заходить с едой и напитками в метро, тем не менее отдельно взятый регион имеет право устанавливать подобные ограничения.

«В типовых правилах такого запрета нет. В случае необходимости регион вправе прописать такую информацию в собственных правилах пользования метрополитеном», — сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе Минтранса России в пятницу, 6 марта.

В частности, в Московском метро запрещается находиться в пачкающей и зловонной одежде, а также с предметами и продуктами, которые могут испачкать пассажиров, вагоны, а также сооружения и устройства станции.

Отмечается, что типовые правила пользования метрополитеном были впервые утверждены на федеральном уровне около года назад. Они должны были унифицировать существующие нормы. В них содержатся типовые положения, которые ранее использовались регионами. В частности, они содержат перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков.

Ранее 6 марта Минтранс объяснил запрет на вход в метро для голых и босых.