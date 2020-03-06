Прямой эфир

В Минтрансе рассказали о проходе в метро с едой и напитками

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на федеральном уровне не существует запрета заходить с едой и напитками в метро, тем не менее отдельно взятый регион имеет право устанавливать подобные ограничения.

Пробок нет: столица построит новый транспортный каркас к 2023 году
Большая кольцевая линия сократит время поездки на 30 минут

«В типовых правилах такого запрета нет. В случае необходимости регион вправе прописать такую информацию в собственных правилах пользования метрополитеном», — сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе Минтранса России в пятницу, 6 марта.

В частности, в Московском метро запрещается находиться в пачкающей и зловонной одежде, а также с предметами и продуктами, которые могут испачкать пассажиров, вагоны, а также сооружения и устройства станции.

Отмечается, что типовые правила пользования метрополитеном были впервые утверждены на федеральном уровне около года назад. Они должны были унифицировать существующие нормы. В них содержатся типовые положения, которые ранее использовались регионами. В частности, они содержат перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков.

Ранее 6 марта Минтранс объяснил запрет на вход в метро для голых и босых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Санкт-Петербурга смогут ездить на метро со скидкой до конца года
СК возбудил дело после обнаружения младенца у подземного перехода в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020