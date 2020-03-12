Утраченные памятники предлагают восстановить в Калуге

Краеведы в Калуге выступили за воссоздание памятников, которые были утрачены. Работы предлагают провести к 650-летию города.

Вопрос был в очередной раз поднят на заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти. Председатель отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Николай Брокмиллер подчеркнул, что восстановление памятников станет хорошим подарком областному центру, который будет отмечать юбилей в 2021 году.

К утраченным памятникам относят обелиск Московских ворот, уточняет газета «Весть». Они были построены в XVIII веке для приезда в город императрицы Екатерины Великой и утрачены в первой трети XX века. На текущий момент от комплекса остался только один из обелисков. Также предлагается восстановить часовню Здоровец в Березуевском овраге.

В феврале сообщалось, что в Калуге в 2020 году отремонтируют 58 объектов культурного наследия. Восстановление старинных домов обойдется в сумму около 500 млн рублей.