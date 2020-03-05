Заброшенные памятники времен ВОВ нашли в Севастополе

В Севастополе ситуацию с памятниками Великой Отечественной войны назвали благоприятной. Тем не менее активисты ОНФ выявили несколько монументов в заброшенном состоянии.

Четыре объекта были обнаружены в отдаленных районах Севастополя. В частности, в Балаклаве рядом с Мраморным пляжем выявлено заброшенное место, где установлена забытая стела. Идентифицировать данный памятник оказалось довольно трудно, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Активисты намерены обратиться к органам власти с просьбой обратить внимание на проблемные места и привести памятники в порядок.

Ранее и.о. губернатора Михаил Развожаев поручил определить учреждения, которые возьмут на баланс бесхозные памятники в городе. Собственники смогут получать средства на составление проектов и реставрацию монументов.