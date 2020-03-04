В Подмосковье открыли памятник генералу Владимиру Пономареву
В Подмосковье на военном аэродроме Чкаловский открыли памятнику генералу Владимиру Пономареву. Это первый начальник авиации Внутренних войск МВД. Автор бронзового памятника — скульптор Алексей Тихомиров. Чтобы добиться сходства, мастер месяцами изучал фотоархив главного управления авиации Росгвардии.
В Подмосковье на военном аэродроме Чкаловский открыли памятнику генералу Владимиру Пономареву. Это первый начальник авиации Внутренних войск МВД. Автор бронзового памятника — скульптор Алексей Тихомиров. Чтобы добиться сходства, мастер месяцами изучал фотоархив главного управления авиации Росгвардии.