Путин возложил цветы к памятнику воинам 6-й роты в Пскове

Президент РФ Владимир Путин в Пскове почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты.

Российский лидер возложил цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, погибшим в 2000 году. Глава государства прибыл в Псков утром в воскресенье.

Также Путин посетил часовню Святого великомученика и Победоносца Георгия. Президенту продемонстрировали макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты.